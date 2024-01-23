SSK-BAĞKUR emekli zammı yüzde 49,35! En düşük emekli maaşı oranı değişti mi?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik emeklilere müjdeyi vererek, "SSK ve BAĞKUR emeklilerimizin emekli aylıklarındaki artışı %49,25’e yükseltiyoruz" dedi Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal detayları A Haber canlı yayınında aktardı.

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