Erdoğan ve Tebbun’a karşılıklı devlet nişanı! “5 asırlık kardeşlik daha da güçleniyor”

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da ağırladığı Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun’a Türkiye Cumhuriyeti Devlet Nişanı tevcih etti. Karşılıklı nişan takdiminin ardından konuşan Başkan Erdoğan, Türkiye ile Cezayir arasındaki 5 asırlık kardeşlik ve dostluk bağlarının her geçen gün daha da güçlendiğini vurguladı. Erdoğan, iki ülke ilişkilerinin Tebbun’un desteğiyle Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaştığını belirtirken, stratejik iş birliğinin yeni dönemde daha da derinleşeceğinin mesajını verdi. Başkan Erdoğan ayrıca, Cezayir’in Tebbun liderliğinde bölgede yıldız gibi parladığını ifade ederek, iki ülke arasındaki sarsılmaz kardeşliğe dikkat çekti.