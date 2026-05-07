Erdoğan’dan israil’e net mesaj: Orta Doğu’daki şiddet sarmalı sona ermeli

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da ağırladığı Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile kritik zirvede bir araya geldi. İki ülke arasında enerji, ulaştırma, tarım ve madencilik başta olmak üzere 8 iş birliği anlaşmasına imza atılırken, Türkiye-Cezayir ticaret hedefinin 10 milyar dolar olduğu vurgulandı. Ortak basın toplantısında bölgedeki savaşa ilişkin dikkat çeken mesajlar veren Başkan Erdoğan, İsrail’in saldırgan politikalarının bölge için ciddi güvenlik tehdidi oluşturduğunu söyledi. Erdoğan ayrıca Türkiye ve Cezayir’in, Orta Doğu’daki şiddet sarmalının sona erdirilmesi konusunda ortak tutuma sahip olduğunu ifade etti.