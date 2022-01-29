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Sosyal medyada doğru ve yanlış bilgiyi ayırmak! Bilgi kirliliği yeniden gündemde

A Haber
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Giriş: 29.01.2022 09:08
Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da kar yağışı yaşanırken, CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın İngiltere Büyükelçisi ile yediği yemek gündeme damgasını vurdu. Haber ilk dakikalarda yalanlandı. Bazı sosyal medya kullanıcıları da o açıklamaya inanarak çok sayıda destek paylaşımında bulundu. Ancak gerçek çok geçmeden ortaya çıktı. O yaşananlar, sosyal medyadaki dezenformasyonu yeniden gündeme getirdi. Bilginin taşıyıcısı olan bu araçların, düşünceleri de şekillendirmek konusunda nasıl kullanılıyor?
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