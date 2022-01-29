29 Ocak 2022, Cumartesi
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Sosyal medyada doğru ve yanlış bilgiyi ayırmak! Bilgi kirliliği yeniden gündemde
Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da kar yağışı yaşanırken, CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın İngiltere Büyükelçisi ile yediği yemek gündeme damgasını vurdu. Haber ilk dakikalarda yalanlandı. Bazı sosyal medya kullanıcıları da o açıklamaya inanarak çok sayıda destek paylaşımında bulundu. Ancak gerçek çok geçmeden ortaya çıktı. O yaşananlar, sosyal medyadaki dezenformasyonu yeniden gündeme getirdi. Bilginin taşıyıcısı olan bu araçların, düşünceleri de şekillendirmek konusunda nasıl kullanılıyor?