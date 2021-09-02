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Sosyal medyada daha çok izlenme neyin dışa vurumu? Medyada görünür olmak önemli mi?

A Haber
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Giriş: 02.09.2021 14:56
Güncelleme:02.09.2021 14:56
Daha çok beğeni almak uğruna en tehlikeli yerleri seçenler, burada selfie yaparken düşüp yaralananlar hatta çektiğini paylaşamadan ölenler oldu. Bu çılgınlığın sonu nereye varacak bilinmiyor. Peki İnternette izlenmek için neden tehlikeli yollara başvuruluyor? Fenomen olmak için yapılanlar toplum içinde yer edinme çabası mı? Fazla takipçiye sahip olmak statü göstergesi olarak mı görülüyor? Akıllardaki tüm soruların cevabını A Haber canlı yayınına katılan Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gökhan Savaş verdi.
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