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Sosyal medyada büyük tepki çeken görüntüyle ilgili inceleme başlatıldı | VİDEO

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Giriş: 05.06.2020 10:55
Güncelleme:05.06.2020 10:58
Sosyal medyada yer alan ve bir askere, daha kıdemli diğer askerler tarafından yaptırılan hareketlerin yer aldığı görüntülere dair Milli Savunma Bakanı Akar'ın talimatıyla inceleme başlatıldı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın talimatı üzerine ilgili birlik komutanları tarafından, bir askere kıdemli diğer askerler tarafından yaptırılan hareketlerin yer aldığı görüntülere ilişkin inceleme başlatıldı. Söz konusu şahısların tespit edildiği, konuyla ilgili idari ve hukuki işlemin başlatıldığı öğrenildi.

İDARİ VE HUKUKİ İŞLEM BAŞLATILDI

Sosyal medyada yer alan, bir askere, daha kıdemli diğer askerler tarafından yaptırılan bazı hareketlerin yer aldığı görüntüler tepki çekti.

Edinilen bilgiye göre, Bakan Akar'ın talimatı üzerine ilgili birlik komutanları tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Söz konusu davranışlarda bulunan askerlerin tespit edilerek haklarında idari ve hukuki işlemin başlatıldığı öğrenildi.

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