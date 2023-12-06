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Sosyal medyada algı operasyonuna dava! 30 sanığa 15 yıla kadar hapis istendi

A Haber
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Giriş: 06.12.2023 16:37
Güncelleme:06.12.2023 16:38
Gazetecilik söylemiyle sosyal medyada sığınmacı ve göçmenler üzerinden algı operasyonu yapanlara dava açıldı. 30 sanığın 15 yıla kadar hapsi istendi. İşte detaylar…
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