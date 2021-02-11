Sosyal medya teröre zemin mi hazırlıyor? ANALİZ

Artık her şey değişiyor. Dünyadaki savaş taktikleri, siyasal ilişki yöntemleri, terör saldırılarının şekli ve terör ile mücadelede atılan adımlar... Türkiye uzun süredir, bir taraftan ülke dışından yapılan operasyonlara karşı mücadele veriyor diğer taraftan da terör örgütleri ile etkili bir mücale içinde. FETÖ'den PKK'ya DEAŞ'tan DHKP-C'ye kadar birçok terör örgütü Türkiye'nin zayıf düşmesi ve "özgürlüğünün" elinden alınması için büyük mücadele içinde. Günümüzde bunu en çok da "sosyal medya" üzerinden "ALGILARIN KÜRESELLEŞTİRİLMESİ" yöntemi ile yürütüyor. İşte sosyal medya terörünü ele alan analiz haberimiz...