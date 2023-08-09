Sonraki adım KKTC’yi tanıma mı?

Rusya, Lefkoşa'da konsolosluk hizmeti verilecek ofis açacak. Sonraki adım tanıma mı? Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Furkan Kaya A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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