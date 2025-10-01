Sondaj filosuna bir gemi daha katıldı! Yeni sondaj gemisinin özellikleri ne?

Türkiye’nin Mavi Vatan’daki sondaj filosuna bir gemi daha katıldı. 228 metre uzunluğundaki yeni sondaj gemisi, 12 bin metre derinliğe sondaj yapabilecek kapasiteye sahip. Bu gemi, Türkiye’nin sondaj filosunun 5’inci üyesi olurken, A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur detayları aktardı. İki yeni sondaj gemisinden ilki ülkeye ulaştı ve denizdeki gücüne güç kattı. Yeni gemi, Türkiye’nin enerji alanındaki stratejik hamlelerinde önemli bir rol üstlenecek.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN