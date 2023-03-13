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Son seçim anketinde Recep Tayyip Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun oy oranları kaç?

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Giriş: 13.03.2023 21:50
2023 seçimlerine 61 gün kalırken son anket çalışmasının sonuçları da açıklandı. Deprem sonrası yapılan ve 3 bin vatandaşın katıldığı seçim anketinin sonuçları Kamuoyu Araştırmacısı İhsan Aktaş A Haber ekranlarında açıkladı. İşte 14 Mayıs'a doğru gidilen yolda son sonuçlar... .
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