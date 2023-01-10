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Son seçim anketinde çarpıcı sonuçlar! İşte oy sıralaması

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Giriş: 10.01.2023 00:22
Seçimlere artık kısa bir süre kalırken anket çalışmaları da son hızla devam ediyor. Yapılan son anket çalışmasını A Haber ekranlarında yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında açıklayan Kamuoyu Araştırmacısı İhsan Aktaş adaylığı muhtemel isimlerin oy oranlarını paylaştı. İşte son seçim anketinde oy oranları...
Son seçim anketinde çarpıcı sonuçlar! İşte oy sıralaması
Son seçim anketinde çarpıcı sonuçlar! İşte oy sıralaması
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