Son seçim anketinde çarpıcı sonuçlar! İşte oy sıralaması

Seçimlere artık kısa bir süre kalırken anket çalışmaları da son hızla devam ediyor. Yapılan son anket çalışmasını A Haber ekranlarında yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında açıklayan Kamuoyu Araştırmacısı İhsan Aktaş adaylığı muhtemel isimlerin oy oranlarını paylaştı. İşte son seçim anketinde oy oranları...