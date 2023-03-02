02 Mart 2023, Perşembe
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Son seçim anketi sonuçları belli oldu! Deprem sonrası yapılan ankette çarpıcı sonuçlar! AK Parti son oy oranı yüzde kaç?
2023 seçimlerine artık az bir süre kalırken Millet İttifakı'ndaki adaylık belirsizliği gündemdeki sıcaklığını koruyor. Seçimlere kısa süre kala anket çalışmaları da hız kazanırken Kamuoyu Araştırmacısı İhsan Aktaş anketlerdeki son durumu açıkladı. AK Parti CHP İYİ Parti ve MHP'nin son oy oranları kaç? İşte detaylar...