15 Mart 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları SON DEPREMLER | Kahramanmaraş’ta 4 büyüklüğünde deprem! Nurhak merkezli...

SON DEPREMLER | Kahramanmaraş’ta 4 büyüklüğünde deprem! Nurhak merkezli...

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.03.2023 09:09
Son dakika deprem haberi… Kahramanmaraş Nurhak'ta 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 08.49'da meydana gelen deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Adaylar ne kadar harç ödeyecek?
Adaylar ne kadar harç ödeyecek?
Moskova’da 4’lü Suriye zirvesi
Moskova’da 4’lü Suriye zirvesi
Depremzedelerin çadırından ne istedin Kılıçdaroğlu!
Depremzedelerin çadırından ne istedin Kılıçdaroğlu!
1,2 milyon ton enkaz taşındı!
1,2 milyon ton enkaz taşındı!
Kahramanmaraş’ta korkutan deprem
Kahramanmaraş’ta korkutan deprem
HDP’ye kimlik siyaseti eleştirisi!
HDP’ye kimlik siyaseti eleştirisi!
HDP’nin Kılıçdaroğlu’ndan 11 talebi!
HDP’nin Kılıçdaroğlu’ndan 11 talebi!
Karadeniz’de ABD-Rusya gerilimi
Karadeniz'de ABD-Rusya gerilimi
Deprem sonrası AK Parti grubu toplanıyor
Deprem sonrası AK Parti grubu toplanıyor
ABD ile Türkiye arasında görüşme
ABD ile Türkiye arasında görüşme
Rusya Karadeniz’de ABD’nin İHA’sını düşürdü
Rusya Karadeniz'de ABD'nin İHA'sını düşürdü
HÜDA PAR Genel Başkanı A Haber’de
HÜDA PAR Genel Başkanı A Haber’de
Daha Fazla Video Göster