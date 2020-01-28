28 Ocak 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
28.01.2020

Son depremler: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan son dakika Manisa depremi açıklaması

Manisa’da merkez üssü Kırkağaç olan 4,8 büyüklüğündeki deprem vatandaşlarda büyük paniğe yol açtı. Depremin ardından vatandaşlar evlerini terk ederek sokaklara döküldü. Depremde can kaybı, yaralanma, hasar gören bina var mı? Depremin hemen ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Manisa depremiyle ilgili açıklama yaptı. Bakan Soylu, herhangi bir can ve mal kaybının olmadığını ifade etti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Bakan Soylu’dan son dakika Manisa depremi açıklaması
Bakan Soylu’dan son dakika Manisa depremi açıklaması
Manisa'daki deprem İzmir'de de hissedildi
Manisa'daki deprem İzmir'de de hissedildi
Manisa'da şiddetli deprem! Bölgeden ilk görüntüler
Manisa'da şiddetli deprem! Bölgeden ilk görüntüler
Manisa'da korkutan deprem
Manisa'da korkutan deprem
Erdoğan Senegal'de böyle karşılandı
Erdoğan Senegal'de böyle karşılandı
İmamoğlu bakın nerede ortaya çıktı!
İmamoğlu bakın nerede ortaya çıktı!
Bakan duyurdu! Hastaların çoğunu taburcu ettik
Bakan duyurdu! Hastaların çoğunu taburcu ettik
10 bin konutluk uydukent kurulacak!
10 bin konutluk uydukent kurulacak!
Bakan Soylu'dan flaş açıklamalar!
Bakan Soylu'dan flaş açıklamalar!
Yüsra bebek ve annesi böyle kurtarıldı!
Yüsra bebek ve annesi böyle kurtarıldı!
Deprem sır kurtuluş!
Deprem sır kurtuluş!
Yeni görüntüler! Çöken binadan böyle kaçtılar
Yeni görüntüler! Çöken binadan böyle kaçtılar
Daha Fazla Video Göster