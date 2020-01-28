Son depremler: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan son dakika Manisa depremi açıklaması

Manisa’da merkez üssü Kırkağaç olan 4,8 büyüklüğündeki deprem vatandaşlarda büyük paniğe yol açtı. Depremin ardından vatandaşlar evlerini terk ederek sokaklara döküldü. Depremde can kaybı, yaralanma, hasar gören bina var mı? Depremin hemen ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Manisa depremiyle ilgili açıklama yaptı. Bakan Soylu, herhangi bir can ve mal kaybının olmadığını ifade etti.