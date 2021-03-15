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Son dakika: Yunanistan’ın yeni savaş oyunu! Akdeniz’de üçlü kışkırtma girişimi! A Haber'de çarpıcı açıklamalar: İstanbul'u vuracak hale geldiler! Türkiye'nin sabrı tükeniyor

A Haber
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Giriş: 15.03.2021 17:17
Güncelleme:15.03.2021 17:29
Son dakika haberi... Yunanistan Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran adımlar atmaya devam ediyor. Suudi Arabistan ile bölgede ortak tatbikat yapmaya hazırlanan Yunanistan ordusu Riyad'dan kalkan savaş uçaklarının Girit adasına konuşlandığını duyurdu. Peki bu adım ne anlama geliyor? Yunanistan ne yapmak istiyor? Akademisyen Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın A Haber canlı yayınında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Caşın, "Girit Adası’nda yapılacak tatbikat Türkiye’ye karşı hasmane bir harekettir" dedi. Türkiye'nin çevrelenmek istendiğini ve artık İstanbul'u vuracak hale geldiklerini belirten Caşın, "Türkiye'nin sabrı tükeniyor" ifadelerini kullandı.
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