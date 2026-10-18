Ayrılığı hazmedemeyen kadın, eski sevgilisinin minibüsünü böyle parçaladı

İstanbul Ümraniye'de yaklaşık 3 ay önce tanışarak birlikte yaşamaya başlayan Can Y. (39) ile Seçil Ö. (36) ayrıldı. Eski sevgilisi tarafından rahatsız edildiğini öne süren Can Y., Seçil Ö. hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Kararın ardından Can Y.'nin evinin önüne giden Seçil Ö., eski sevgilisinin kullandığı minibüsün camlarını ve aynalarını kırdı. Araçtaki multimedya ekranı ile 38 bin lirayı da aldığı iddia edilen kadın, polis ekiplerince gözaltına alındı.