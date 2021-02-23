Son dakika! Yunanistan'dan geri vites! İnkar ettiler A Haber muhabiri canlı yayında anlattı |Video

Yunanistan'a ait 4 F-16 savaş uçakğı "TCG Çeşme" adlı gemiye yönelik provokatif saldırı düzenledi. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından verilen gerekli karşılık sonrası Yunanistan'a ait savaş uçakları bölgeyi terk etti. Peki bu taciz Yunan medyasına nasıl yansıdı? A Haber muhabiri Manolis Kostidis canlı yayında son dakika gelişmesinin detaylarını canlı yayında aktardı. Kostidis, Yunanistan Milli Savunma Bakanlığının yapılan tacizi reddettiğini, Yunanistan Hava Kuvvetlerinin ise iddia edilen bölgede uçuş yapılmadığını duyurduğunu söyledi.

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