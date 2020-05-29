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Son dakika Yeşilköy ve Sancaktepe acil durum hastanelerini Başkan Erdoğan hizmete açıyor |Video

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Giriş: 29.05.2020 12:50
Güncelleme:29.05.2020 12:51
Son dakika haberi; İstanbul'da 45 gün içerisinde inşa edilen Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi bugün Başkan Erdoğan'ın katılayacağı törenle hizmete açılıyor. 6 Nisan'da yapımına 7 gün 24 saat aralıksız olarak yapına başlanan o hastanenin ilk günden bugüne kadar ki yapıp aşamasındaki gelişmeler anbean kameralara yansıdı. İşte o görüntüler. Öte yandan Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi ise 31 Mayıs günü hizmete açılacak.
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