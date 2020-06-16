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Son dakika: Yerli mühimmatlarla PKK’ya darbe! Terör yuvaları nasıl vuruldu? Canlı yayında anlattı |Video

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Giriş: 16.06.2020 11:43
Güncelleme:16.06.2020 11:47
Son dakika haberi... PKK terör örgütüne yönelik başlatılan Pençe - Kartal operasyonuna yerli mühimmatlar damga vurdu. Yerli mühimmatlarla PKK’ya ağır darbeler vuruluyor. Peki terör yuvaları nasıl vuruldu? A Haber muhabiri Murat Sekban, operasyonun perde arkasını canlı yayında aktardı.

Son dakika haberi... PKK terör örgütüne yönelik başlatılan Pençe - Kartal operasyonuna yerli mühimmatlar damga vurdu. Yerli mühimmatlarla PKK'ya ağır darbeler vuruluyor. Peki terör yuvaları nasıl vuruldu? A Haber muhabiri Murat Sekban, operasyonun perde arkasını canlı yayında aktardı.

Terörün 81 noktasına bomba yağmuru

Pençe-Kartal operasyonunda PKK hedefleri yerle bir edildi.

Bombardıman sırasında sivil hassasiyeti gözetildi.

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