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Son dakika: Yerli mühimmatlarla PKK’ya darbe! Terör yuvaları nasıl vuruldu? Canlı yayında anlattı |Video
Son dakika haberi... PKK terör örgütüne yönelik başlatılan Pençe - Kartal operasyonuna yerli mühimmatlar damga vurdu. Yerli mühimmatlarla PKK’ya ağır darbeler vuruluyor. Peki terör yuvaları nasıl vuruldu? A Haber muhabiri Murat Sekban, operasyonun perde arkasını canlı yayında aktardı.
Son dakika haberi... PKK terör örgütüne yönelik başlatılan Pençe - Kartal operasyonuna yerli mühimmatlar damga vurdu. Yerli mühimmatlarla PKK'ya ağır darbeler vuruluyor. Peki terör yuvaları nasıl vuruldu? A Haber muhabiri Murat Sekban, operasyonun perde arkasını canlı yayında aktardı.
Terörün 81 noktasına bomba yağmuru
Pençe-Kartal operasyonunda PKK hedefleri yerle bir edildi.
Bombardıman sırasında sivil hassasiyeti gözetildi.