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14.11.2019
Son dakika: Turuncu kategoride aranan El Kaide üyesi terörist İstanbul'da yakalandı
İçişleri Bakanlığı’nın Terör Arananlar Listesinde Turuncu Kategoride bulunan ve El Kaide terör örgütü üyesi olan M.C., Suriye‘den yasa dışı yollarla geldiği İstanbul’da yakalandı. Detayları A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır anlattı.
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