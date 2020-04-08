Son dakika: Türkiye'den Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Bosna-Hersek ve Kosova’ya yardım | Video

Son dakika haberine göre; Türkiye, corona virüs (Covid-19) sebebiyle Ankara Etimesgut Askeri Havalimanında hazırlanan askeri kargo uçağı ile Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Bosna-Hersek ve Kosova'ya yardım malzemesi gönderiyor. Kargo uçağı, Ankara'dan havalandı. Milli Savunma Bakanlığı yardım hakkında yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın talimatıyla tarafından hazırlanan maske, tulum ve tanı kitleri TSK’ya ait uçak ile Sırbistan, Bosna Hersek, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Kosova’ya ulaştırılacak." ifadelerine yer verdi.

SOM DAKİKA HABERİ: Türkiye, corona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında İtalya ve İspanya'ya yardım eli uzatmıştı.Şimdi de Türkiye beş ülkeye daha yardım kararı aldı.Ankara Etimesgut Askeri Havalimanında hazırlanan askeri kargo uçağı ile Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Bosna-Hersek ve Kosova'ya yardım malzemesi gönderiyor.Sağlık Bakanlığı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla balkan ülkeleri için maske, tulum ve tanı kiti hazırladı. Askeri personel tarafından paketlenen sağlık yardım malzemeleri, kamyonlarla Etimesgut Askeri Havaalanı'na getirildi. Kargo paketleri üzerinde Türkiye ve yardım gönderilen ülkelerin bayrakları ile Hz. Mevlana'nın, 'Ümitsizliğin ardında nice ümitler var, karanlığın ardında nice güneşler var' sözleri yer aldı.Ayrıca paketler üzerinde 'Türkiye'den sevgilerle' notuna yer verildi. Kargo paketleri, askerler tarafından askeri kargo uçağı A400 M'ye yüklendi.Uçak, daha sonra Ankara'dan havalandı. Uçak, önce Sırbıstan'ın başkenti Belgrad'a, ardından Saray Bosna, Karadağ, Üsküp ve Priştine'ye giderek yardım malzemelerini teslim edecek.Milli Savunma Bakanlığı yardım hakkında yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın talimatıyla tarafından hazırlanan maske, tulum ve tanı kitleri TSK'ya ait uçak ile Sırbistan, Bosna Hersek, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Kosova'ya ulaştırılacak." ifadelerine yer verdi.