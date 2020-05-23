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Son dakika: Libya'da sıcak çatışma! Türkiye'ye destekli Libya ordusu ilerleyişini sürdürüyor Video

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Giriş: 23.05.2020 17:07
Güncelleme:23.05.2020 17:49
Son dakika haberi; Libya'da sıcak çatışma! Türkiye'ye destekli Ulusal Mutabakat güçleri ilerleyişini sürdürüyor. Hamza ve Yermük askeri kamplarında kontrol sağlandı. Türkiye'nin devreye girmesiyle özellikle Türk İHA ve SİHA'ların kullanımıyla Libya'da dengeler değişiyor. Son 72 saatte üç belde darbeci Hafter milislerinden alındı. Ayrıntıları A Haber muhabiri canlı yayında anlattı.

Son dakika haberi; Libya'da sıcak çatışma! Türkiye'ye destekli Ulusal Mutabakat güçleri ilerleyişini sürdürüyor. Hamza ve Yermük askeri kamplarında kontrol sağlandı. Türkiye'nin devreye girmesiyle özellikle Türk İHA ve SİHA'ların kullanımıyla Libya'da dengeler değişiyor. Son 72 saatte üç belde darbeci Hafter milislerinden alındı. Ayrıntıları A Haber muhabiri canlı yayında anlattı.

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