Son dakika: Süleyman Soylu'dan flaş 'Barış Pınarı' açıklaması: Dünya bize cevap versin... |Video

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Havacılık Okul Komutanlığı Pilot ve Teknisyen Temel Kursları Mezuniyet Töreni'nde konuştu.Soylu, "Dünya bize cevap versin sivilleri vuran kimmiş. Türkiye'ye atılan havan mermileri bize egemen devletten mi atıldı? Biz terörle mücadele ettiğimizi söylüyoruz onlar hayır diyorlar o zaman o havanın başında kim vardı? Bunların terörist olduğunu kabul etmiyorsanız. Bu havanları kim attı?" dedi. İşte Soylu'nun o açıklamaları...

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