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Son dakika: Sızma girişimindeki 4 terörist etkisiz hale getirildi

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Giriş: 04.01.2021 11:18
Güncelleme:04.01.2021 11:25
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızma girişimindeki teröristlerin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Komandolarımız, huzur ve güven ortamını bozmak için sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li teröristi daha etkisiz hâle getirdi" denildi.

Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan teröristlere yönelik operasyonların sürdüğü belirtildi.

Paylaşımda, kahraman Türk komandolarının, huzur ve güven ortamını bozmak için sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristi daha etkisiz hale getirdiği kaydedildi.

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