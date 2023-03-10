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Son dakika | Şırnak'ta Eren operasyonu: 3 katlı mağara tespit edildi

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Giriş: 10.03.2023 08:52
Son dakika haberleri...  İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ta 540 personelin katılımıyla 'Eren Abluka Sonbahar-Kış-26 Şehit Jandarma Uzman Çavuş İslam Çubuk Operasyonu' başlatıldığını duyurdu. Operasyonun ilk günü tespit edilen 11 sığınak ve 8 mağarada, 2 adet AK-47 piyade tüfeği ve 1 ton 250 kilo gıda malzemesi ile çok sayıda örgütsel malzeme ele geçirildiği belirtildi.
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