Son dakika | Şırnak'ta Eren operasyonu: 3 katlı mağara tespit edildi

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ta 540 personelin katılımıyla 'Eren Abluka Sonbahar-Kış-26 Şehit Jandarma Uzman Çavuş İslam Çubuk Operasyonu' başlatıldığını duyurdu. Operasyonun ilk günü tespit edilen 11 sığınak ve 8 mağarada, 2 adet AK-47 piyade tüfeği ve 1 ton 250 kilo gıda malzemesi ile çok sayıda örgütsel malzeme ele geçirildiği belirtildi.

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