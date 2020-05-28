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Son dakika: Siirt'te jandarmanın dikkati olası faciayı önledi | Video

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Giriş: 28.05.2020 12:07
Güncelleme:28.05.2020 12:24
Konut ve turizme yönelik yeni bir finansman paketi hazırlanıyor. Yeni kredi paketinin ilk aşamalarının yarın açıklanması beklenirken, tatile çıkmak isteyenlere uygun faizli kredi verilecek.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Pervari ilçesi Doğan köy kırsalında gerçekleştirilen operasyonda teröristler tarafından yoldaki menfez üzerine döşenmiş 2 adet el yapımı patlayıcının ele geçirildiği belirtildi. Açıklamada, "Siirt İl Jandarma Komutanlığınca, İl Emniyet Müdürlüğü ile birlikte yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Siirt'in Pervari ilçesi Doğan köyü kırsalında icra edilen operasyon kapsamında, 27 Mayıs 2020 günü bölücü terör örgütü mensuplarınca güzergahta bulunan yoldaki menfez üzerine yerleştirilen 2 adet uzaktan komutalı el yapımı patlayıcı bulunarak patlayıcı madde imha timleri tarafından kontrollü olarak yerinde imha edilmiştir" denildi.




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