Son dakika: Şehit olmadan önce A Haber’e konuşmuştu! İşte yürekleri yakan son anları

Son dakika haberi... Ermenistan'ın sivilleri hedef alan ilk saldırısında top mermisiyle yaralanan Esat Sabit Usuboğlu, saldırıdan kurtulmuş ve o anları A Haber'e anlatmıştı. Sabit, ikinci saldırıda şehit düştü ve geriye yürekleri yakan son anları ve sözleri kaldı... A Haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak, detayları anlattı.

Ermenistan'ın sivilleri hedef alan ilk saldırısında top mermisiyle yaralanan Esat Sabit Usuboğlu, saldırıdan kurtulmuş ve o anları A Haber'e anlatmıştı. Sabit, ikinci saldırıda şehit düştü ve geriye yürekleri yakan son anları ve sözleri kaldı... A Haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak, detayları anlattı.

SON SÖZLERİYDİ...

Yaşadıklarını A Haber'e anlatan Sabit, "Duruyordum, attılar geldi 100 metre bir mesafeden şarapneller ayağımın üstüne düştü. Top mermisiydi" demişti. Bunlar Azerbaycanlı sivil şehidin son sözleriydi..

ERMENİSTAN'IN İKİNCİ SALDIRISINDA ŞEHİT OLDU

Ermeni askerleri saldırılarını durdurmadı. Sabit Usuboğlu da ikinci saldırıdan kurtulamadı. Bombaların hedefi oldu ve şehit düştü.

OLDUĞU YERDE ŞEHİT OLDU

Olaydan 15 saat sonra evinin önünde şehit düştü. O anları anlatan vatandaş "Sabit o anda, olduğu yerde şehit oldu" ifadeleriyle anlattı.