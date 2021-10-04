04 Ekim 2021, Pazartesi
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SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosu | 4 Ekim 2021 vaka vefat aşılama rakamları
Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı korona virüs (Kovid-19) vaka, vefat ve aşılama verilerine ait rakamları içeren tabloyu duyurdu. Türkiye'de son 24 saatte 352 bin 214 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 810 kişinin testi pozitif çıktı, 248 kişi yaşamını yitirdi.