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SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosu | 4 Ekim 2021 vaka vefat aşılama rakamları

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Giriş: 04.10.2021 21:02
Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı korona virüs (Kovid-19) vaka, vefat ve aşılama verilerine ait rakamları içeren tabloyu duyurdu. Türkiye'de son 24 saatte 352 bin 214 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 810 kişinin testi pozitif çıktı, 248 kişi yaşamını yitirdi.
4 Ekim 2021 vaka vefat aşılama rakamları
4 Ekim 2021 vaka vefat aşılama rakamları
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