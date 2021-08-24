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Videolar Gündem Videoları Son dakika: Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu paylaştı | 24 Ağustos Salı vaka tablosu

Son dakika: Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu paylaştı | 24 Ağustos Salı vaka tablosu

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Giriş: 24.08.2021 20:43
Güncelleme:24.08.2021 20:43
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı günlük vaka, vefat ve aşılama sayılarını içeren tabloyu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 293 bin 37 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 191 kişinin testi pozitif çıktı, 230 kişi hayatını kaybetti. .
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