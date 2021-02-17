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Son dakika | Sağlık Bakanlığı 17 Şubat 2021 Kovid-19 vaka ve vefat tablosu | Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü?

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Giriş: 17.02.2021 21:37
Güncelleme:17.02.2021 21:38
Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden 17 Şubat 2021'e ait Türkiye'nin günlük koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısını açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 117 bin 121 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 325 kişinin testi pozitif çıktı, 86 kişi hayatını kaybetti.
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Son dakika | Sağlık Bakanlığı 17 Şubat 2021 Kovid-19 vaka ve vefat tablosu | Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü?
Son dakika | Sağlık Bakanlığı 17 Şubat 2021 Kovid-19 vaka ve vefat tablosu | Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü?
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