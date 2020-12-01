Son dakika: Sağlık Bakanı Koca Türkiye'de Kovid-19 aşının uygulanacağı tarihi açıkladı: 11 Aralık'ta...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aralık ayında 20 milyon doz aşının geleceğini söyledi. Bakan Koca tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre; Kovid-19 aşılama işlemlerinin 11 Aralık itibariyle başlayacağı duyuruldu. İşte Türkiye'nin Kovid-19 aşılama takvimi ve detaylar...

Türkiye, Koronavirüs aşısı ile ilgili ilk anlaşmaları yaptı. Yapılan sözleşme ile aralık-ocak-şubat ayında Çin menşeli 50 milyon Sinovac aşısının Türkiye'ye gelmesi planlanıyor. Buna göre ilk etapta Aralık ayında asgari 20 milyon, Ocak ayında ise 10 milyon doz aşının Türkiye'ye gelmesi hedefleniyor. Uğur Şahin ve Özlem Türeci çiftinin kurucusu olduğu Alman BioNTech'in Pfizer'le ortak ürettiği aşının bir milyonluk ilk partisi ise Aralık'ta gelecek.

11 ARALIK AYINDA SAĞLIK ÇALIŞANLARIYLA BAŞLIYOR

Bilim Kurulu ise aşının öncelikli olarak kimlere yapılması gerektiği konusunda çalışmalarını sürdürüyor. Aşının sağlık çalışanlarından başlamak üzere riskli gruplar ve enfeksiyonu yayma potansiyeli yüksek olan kesimlere uygulanması planlanıyor. Sağlık çalışanlarından başlanacak ilk uygulamanın 11 Aralık'ta yapılması bekleniyor. Aşıyı yaptıran vatandaşlardan ise herhangi bir ücret alınmayacak.

BİONTECH'İN AŞISI İÇİN 25 MİLYONLUK ANLAŞMA

Türk profesörler Uğur Şahin ve Özlem Türeci çiftinin kurucusu olduğu Alman BioNTech firmasının ABD merkezli Pfizer ortaklığında geliştirdiği Covid-19 aşısı için ise aralık ayında 1 milyon, devamında da 25 milyona kadar alınması konusunda görüşmeler sürüyor. 50 milyon Çin aşısı, 25 milyon Alman aşısının alınmasıyla toplam 75 milyon aşının Türkiye'ye gelmesi planlanıyor.

YERLİ AŞI NİSAN AYINDA HAZIR OLACAK

Öte yandan Türkiye'de yerli aşı çalışmaları da sürüyor. Sağlık Bakanlığı tarafından desteklenen toplam 16 aşı çalışması bulunuyor. Erciyes Üniversitesi tarafından geliştirilen ve faz 1 çalışmaları kapsamında 44 gönüllü üzerinde denemeleri başlayan Covid-19 aşısında şu ana kadar ciddi bir yan etki gözlenmedi. Yerli aşının Faz 2 ve Faz 3 çal��şmalarının da tamamlanması ardından en geç nisan ayında yaygın kullanıma geçmesi planlanıyor.

YERLİ AŞI AÇIKLAMASI

Bakan Koca, yerli aşıya ilişkin de bilgi verdi. Koca, "Yerli aşının ilk fazı 14-15 Aralık'ta bitmiş olur, nisanda da 3. aşamaya geçilebileceğini düşünüyoruz" dedi.

Bakan Koca, yerli aşının da inaktif bir aşı olduğunu söyledi. Koca, inaktif aşının maliyet açısından daha fazla olduğunu belirtti ancak güvenilirliğinin de daha fazla olduğunu vurguladı.

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