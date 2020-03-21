Son dakika: Sağlık Bakanı Koca koronavirüs ile ilgili son rakamları açıkladı |Video

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca resmi sosyal medya hesabı üzerinden koronavirüs nedeniyle 12 hastanın daha yaşamını yitirdiğini, 2953 şüpheliye yapılan testlerinse 277'sinin pozitif çıktığını açıkladı. Bakan Koca'nın bu rakamlarının ardından 21 Mart 2020 Cumartesi günü itibariyle hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükselirken toplam vaka sayısı ise 947 oldu.