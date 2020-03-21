21 Mart 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
21.03.2020

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca koronavirüs ile ilgili son rakamları açıkladı |Video

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca resmi sosyal medya hesabı üzerinden koronavirüs nedeniyle 12 hastanın daha yaşamını yitirdiğini, 2953 şüpheliye yapılan testlerinse 277'sinin pozitif çıktığını açıkladı. Bakan Koca'nın bu rakamlarının ardından 21 Mart 2020 Cumartesi günü itibariyle hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükselirken toplam vaka sayısı ise 947 oldu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Türkiye'de can kaybı 21'e yükseldi
Türkiye'de can kaybı 21'e yükseldi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı! Türkiye sağlık çalışanlarını alkışladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı! Türkiye sağlık çalışanlarını alkışladı
Türkiye tek yürek! Sağlık çalışanlarını alkışladı
Türkiye tek yürek! Sağlık çalışanlarını alkışladı
Başkan Erdoğan'dan Miraç Gecesi paylaşımı
Başkan Erdoğan'dan Miraç Gecesi paylaşımı
65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanlara sokağa çıkma yasağı getirildi
"65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanlara sokağa çıkma yasağı getirildi
Sağlık Bakanlığı açıkladı! Virüsü 15 dakikada tespit ediyor
Sağlık Bakanlığı açıkladı! Virüsü 15 dakikada tespit ediyor
Bakan Koca virüsten kendisini nasıl koruyor? İşte o tedbirleri
Bakan Koca virüsten kendisini nasıl koruyor? İşte o tedbirleri
Türkiye 68 ülke ile uçuşları durdurdu
Türkiye 68 ülke ile uçuşları durdurdu
Sosyal medya bunu konuşuyor: Virüs mü bulaştırdı?
Sosyal medya bunu konuşuyor: Virüs mü bulaştırdı?
Bahçeli'den vatandaşlara koronavirüs çağrısı
Bahçeli'den vatandaşlara koronavirüs çağrısı
Sıcak su virüse davetiye mi çıkartıyor?
Sıcak su virüse davetiye mi çıkartıyor?
Ünlülerden koronavirüse karşı anlamlı çağrı: ‘Şimdi iyilik...’
Ünlülerden koronavirüse karşı anlamlı çağrı: ‘Şimdi iyilik...’
Daha Fazla Video Göster