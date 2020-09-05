Son dakika: Sağlık Bakanı Koca Göztepe Şehir Hastanesi açılışında uyardı

Son dakika haberleri... İstanbul Göztepe Şehir Hastanesi açılış töreni öncesinde konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vatandaşlara koronavirüs tedbirleri konusunda uyarılarda bulundu. Bakan Koca, "Mesafeyi gözetmeyen kalabalıklar, kalabalık içine atılan her adım bir değil onlarca can yakmaktadır." ifadelerini kullandı.