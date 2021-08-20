21 Ağustos 2021, Cumartesi
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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş kapanma açıklaması: Yeni dönemde kapanma yok
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada yeni dönemde kapanma olmayacağını açıkladı. Bakan Koca, "Salgın nedeniyle kapanmayı düşünmüyoruz" ifadelerini kullandı. Bakan Koca, “Üç doz aşıdan ilk ikisi inaktif ise üçüncü doz gerekiyor” dedi. Koca, Delta varyantında son durumu anlattı ve yüzde 90’ı geçtiğini belirtti.