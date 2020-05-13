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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş açıklamalar
Son dakika haberine göre; Koronavirüs Bilim Kurulu, 'Kontrollü Sosyal Hayat' sloganı ile başlayan ikinci dönemi masaya yatırmak üzere toplandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantı ardından açıklamalarda bulundu. Koca, "(Kovid-19'la mücadele) Tedbirlere uyarak geçirdiğimiz 8 haftadan sonra, riskli bir gün bile tabloyu değiştirebilir." şeklinde. .