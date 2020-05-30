Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste yeni vaka sayısını açıkladı | 30 Mayıs Cumartesi

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Son 24 saatte 1021 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 126 bin 984 oldu. .

Toplam test sayımız 2 milyonu geçti. Düne göre günlük test sayımız 3.000 arttı. Yeni vaka sayımız 1.000'in altında. Gelecek günler, el hijyenine özene; maske ve sosyal mesafe kuralının ikisine birlikte uymamıza bağlı. DAHA SIKI TEDBİR, DAHA İYİ SONUÇTUR. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/XSDhaFnh7o — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 30, 2020

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter üzerinden 30 Mayıs yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka, iyileşen ve vefat sayılarını içeren tabloyu paylaştı.Bakan Koca yaptığı açıklamada,ifadelerine yer verdi.