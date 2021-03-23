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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! İşte son haftada vakaların en çok arttığı iller

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Giriş: 23.03.2021 14:06
Güncelleme:23.03.2021 14:16
Son dakika haberi.... Koronavirüs vakalarının en çok arttığı iller hangileri? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Son hafta 100.000 nüfusta vaka görünme oranı en çok artan illerimiz: Kastamonu, Çankırı, Yalova, İstanbul ve Erzincan. En çok azalan illerimiz: Sinop, Gümüşhane, Mersin, Kırıkkale ve Burdur. Riski ortadan kaldıracak olan tedbirdir." ifadelerine yer verdi.
İşte en çok vaka artışı olan iller İŞTE EN ÇOK VAKA ARTIŞI OLAN İLLER
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