Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! İşte son haftada vakaların en çok arttığı iller

Son dakika haberi.... Koronavirüs vakalarının en çok arttığı iller hangileri? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Son hafta 100.000 nüfusta vaka görünme oranı en çok artan illerimiz: Kastamonu, Çankırı, Yalova, İstanbul ve Erzincan. En çok azalan illerimiz: Sinop, Gümüşhane, Mersin, Kırıkkale ve Burdur. Riski ortadan kaldıracak olan tedbirdir." ifadelerine yer verdi.

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