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SON DAKİKA | Rus saldırısında Kiev’in bombalanma anı
Rus birlikleri, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e füzeli saldırı düzenledi.
Bu akşam saatlerinde gerçekleşen korkunç saldırıda gece gündüze döndü.
Saldırı anı kameralar tarafından anbean kaydedildi.
HARKOV'A SALDIRI
Öte yandan Rus askerleri Ukrayna'nın ikinci büyük şehri olan Harkov'u bombardımana tuttu.
Sokaklarda yoğun çatışmalar sürüyor. Ukrayna İçişleri Bakanlığı, kentte gerçekleşen saldırılarda onlarca kişinin öldüğünü bildirdi.
BİR TARAFTAN SALDIRI BİR YANDAN MÜZAKERE
Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 5. gününde taraflar müzakere masasına oturdu.
Rus ve Ukraynalı heyetleri, Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makey karşıladı. Görüşmeler tam 6 saat sürdü.
Belarus sınırında gerçekleşen görüşme için iki ülkenin heyetleri bu sabah bölgeye gitti.
Makey, Rusya-Ukrayna görüşmelerinde yer alan heyetlerin Belarus'ta kendilerini güvende hissedebileceğini, tarafların güvenlikle ilgili tüm isteklerinin yerine getirileceğini söyledi.
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamada, "Ukrayna heyeti, Ukrayna topraklarındaki tüm Rus güçlerinin çekilmesini talep etti, buna Kırım ve Donbas da dahil." dedi.
Reuters Haber Ajansı ise ikinci tur görüşmelerinin önümüzdeki günlerde yapılacağına ilişkin bilgi paylaştı.