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Son dakika | Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan kötü haber! Canlı yayında rahatsızlandı |Video

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Giriş: 08.12.2020 22:40
Güncelleme:08.12.2020 22:43
Son dakika haberi... H. Ü. Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Mehmet Ceyhan'dan kötü bir haber geldi.  Mehmet Ceyhan, bir televizyon kanalında katıldığı bir canlı yayın programında rahatsızlanarak yayından ayrıldı.

H. Ü. Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Mehmet Ceyhan'dan korkutan bir haber geldi.

Mehmet Ceyhan, bir televizyon kanalında katıldığı bir canlı yayın programında rahatsızlanarak yayından ayrıldı.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'ın canlı yayından ayrılması sonrası verilen aranın ardından programın sunucusu şunları söyledi.

"DURUMUNA DAİR NET BİR BİLGİ EDİNEMEDİK"

"Tam anlamıyla durumuna dair net bir bilgi edinemedik. Sağlık ekiplerinin de müdahalesi söz konusu.

Malumunuz Ankara stüdyosundaydı Prof Dr. Mehmet Ceyhan. Kendisi aşı ile, salgın ile salgın başladığından bu yana bütün sorularımızı cevaplayan, Türkiye kamuoyunun da güvenle takip ettiği uzman bir isim.

Rahatsızlandı birkaç dakika öncesinde. Geride bıraktığımız arayı da o sebeple vermiştik.

Bir an önce kendisinden iyi haber alıp sizlerle paylaşmak istiyoruz.

"BİLİNCİ YERİNDE"

Şöyle söyleyelim, şimdi bir hafif baş dönmesi olmuş hocamıza o yan stüdyoda.

Şu an ambulans girmek üzere binaya. Hocamız şu anda ambulansla hastaneye gidiyor. Şuuru, bilinci yerinde.

Gün boyunca çok toplantılara katıldığını, yorgun olduğunu söyledi hoca. Gereken tıbbi yardım yapılıyor şu anda."

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