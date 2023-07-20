20 Temmuz 2023, Perşembe
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Son dakika | PKK'nın "Yurt dışı kasası" yakalandı! Örgütün arşivi niteliğinde on binlerce doküman ele geçirildi
Konya’da gerçekleştirilen PKK operasyonunda örgütün kurucu üyesi Fuat kod adlı Ali Haydar Kaytan’ın kardeşi Güllüşan Kandemir gözaltına alındı. Kandemir’in terör örgütü adına yurt dışında toplanan paraları örgüt üyelerinin ailelerine dağıtmakla görevli olduğu belirtildi. Teröristin adresinde yapılan aramalarda ise 1990 yıllardan günümüze kadar olan örgüt içerisindeki eğitimler, kullanılan güzergâhlar, örgütçülerin ağzından yazılmış metinler, cezaevlerindeki terör suçlularının yazmış olduğu mektuplar ve örgütün arşivi niteliğinde on binlerce doküman ele geçirildi.