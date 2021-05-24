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Son dakika: Petrol ve doğalgazda yeni müjdeler ne olacak? Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’den A Haber’e özel açıklamalar | 24.05.2021

A Haber
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Giriş: 24.05.2021 13:02
Güncelleme:24.05.2021 13:09
Son dakika haberi... Doğu Akdeniz’de enerji denklemi nasıl şekillenecek? Türkiye’nin altın rezervi ne kadar? Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tüm soruları A Haber’de yanıtladı. Bakan Dönmez, "Fatih sondaj kuyusu açacak, Kanuni tamamlama işi yapacak" ifadelerini kullanarak "Açtığımız bazı kuyularda gaz emareleri var" dedi. Bakan Dönmez, "Yeni haberle ilgili Haziran ayını bekleyelim" şeklinde konuştu. Bakan Dönmez Akdeniz'deki çalışmalarla ilgili ise, "Akdeniz’de son 3 yıldır yaklaşık 9 tane derin deniz sondajı yaptık. 3 tanesi KKTC’den aldığımız sahalardı, diğer 5 tane kıta sahanlığımızdaydı. Burada haklarımız var, taviz vermek zorunda değiliz" dedi.
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