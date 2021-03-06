Son dakika | Özel harekat mağarayı bastı! Karşılaşılan manzara şoke etti

Şanlıurfa'da Özel Harekat polislerinin de bulunduğu 200 polisin katılımıyla kent merkezinde bulunan mağaralar bölgesine operasyon düzenlendi. Drone ile yapılan operasyonda bir mağarada kumar oynandığı belirlendi. Operasyonda, 8 ruhsatsız silah, uyuşturucu ve çalıntı malzemeler ele geçirilirken, 29 şüpheli gözaltına alındı.