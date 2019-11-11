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11.11.2019

Son dakika: Nafakada üç formül! Nafaka yasasında son durum nedir? Yeni nafaka düzenlemesi nasıl olacak?

Gözler önümüzdeki günlerde Meclis’e sevk edilmesi beklenen ikinci yargı paketine çevrildi. Halen üzerinde çalışılan yargı paketinde nafaka ile ilgili 3 formül üzerinde duruluyor. Peki nafakada 3 formül nasıl olacak? Nafaka yasasında son durum nedir? A Haber canlı yayınına katılan AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, nafaka yasasıyla ilgili son durumu anlattı. 3 formül şu şekilde aktarıldı: 1- Nafaka evlilik süresine bakılmadan en fazla 5 yıl verilecek. Bu süre sonunda kesilecek. 2- Evlilik süresi kadar nafaka ödemesi yapılacak. Bir yıl evli kalınmışsa verilecek nafaka bu süreyi geçemeyecek. 3- Nafaka evliliğin yarı süresi kadar olacak. AK Partili Özkaya, kısa süre içerisinde Meclis’e geleceğini de söyledi.

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