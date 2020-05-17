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Son dakika: MSB: Kuzey Irak'ta 2 PKK'lı öldürüldü | Video
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı'nca, Irak'ın kuzeyi Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildiği açıklandı. Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 2 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi" denildi.