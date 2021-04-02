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Son dakika: MSB duyurdu! Yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışan biri DEAŞ'lı 2 kişi yakalandı

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Giriş: 02.04.2021 10:32
Güncelleme:02.04.2021 10:34
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Suriye'den yurda girmeye çalışan biri DEAŞ'lı 2 kişinin Şanlıurfa'da yakalandığını duyurdu.
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