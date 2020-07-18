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Son dakika: MSB açıkladı: 6 terörist gözaltına alındı

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Giriş: 18.07.2020 11:24
Güncelleme:18.07.2020 11:25
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG’nin huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetlerini önlemek maksadıyla icra edilen operasyonlarda; Fırat Kalkanı bölgesinde 4, Zeytin Dalı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı." ifadelerine yer verildi.
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