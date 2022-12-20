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Son dakika: Montrö Bildirisi davasında 103 emekli amiral için karar verildi!

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Giriş: 20.12.2022 13:18
Son dakika haberleri... Montrö Sözleşmesi ile ilgili yaptıkları açıklama nedeniyle ‘anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşmakla’ suçlanan 103 emekli amiralin yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, suç unsuru oluşmadığı gerekçesiyle tüm sanıklar hakkında oy birliği ile beraat kararı verdi.
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