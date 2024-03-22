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Son dakika | MİT'ten Suriye'de nokta operasyon! PKK'nın sözde sorumlusu Halil Tekin sarı torbada

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.03.2024 10:16
Son dakika haberi...MİT, "terörden arananlar" listesinde yeşil kategoride bulunan terör örgütü PKK/YPG'nin sözde sorumlularından Halil Tekin'i Suriye Kamışlı'da etkisiz hale getirdi.
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