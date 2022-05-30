Son dakika: Milli Savunma Bakanlığından Yunanistan'a Ayasofya tepkisi: 1453’ten bu yana Türk milletinin koruması altında!

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Yüzyıllar boyunca cami olarak kullanılan Ayasofya 1453'ten bu yana Türk milletinin koruması altındadır." denildi. Bakanlık mesajında ayrıca Yunan'ı çıldırtan ifadelerle; "569 yıl önce fethedilen İstanbul'a Roma İmparatorluğu’nun veya Bizans'ın hayalini kurarak bakmak kuruntudan ibarettir." mesajı verildi.

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