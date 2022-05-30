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Videolar Gündem Videoları Son dakika: Milli Savunma Bakanlığından Yunanistan'a Ayasofya tepkisi: 1453’ten bu yana Türk milletinin koruması altında!

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığından Yunanistan'a Ayasofya tepkisi: 1453’ten bu yana Türk milletinin koruması altında!

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Giriş: 30.05.2022 09:31
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Yüzyıllar boyunca cami olarak kullanılan Ayasofya 1453'ten bu yana Türk milletinin koruması altındadır." denildi. Bakanlık mesajında ayrıca Yunan'ı çıldırtan ifadelerle; "569 yıl önce fethedilen İstanbul'a Roma İmparatorluğu’nun veya Bizans'ın hayalini kurarak bakmak kuruntudan ibarettir." mesajı verildi.
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